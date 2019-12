Associazione per delinquere transnazionale, slitta al 17 dicembre l’udienza per Mario Occhiuto

Slitta di nuovo l'udienza per Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza e candidato alla presidenza della Giunta regionale calabrese, davanti al Gup del Tribunale di Roma. Questa volta il motivo e' un difetto di notifica. Il primo rinvio fu dovuto, invece, all'astensione proclamata dall'Unione Camere Penali Italiane. Adesso l'udienza e' stata rinviata al prossimo 17 dicembre 2019. Occhiuto e' accusato di associazione per delinquere transnazionale insieme all'ex ministro dell'Ambiente Corrado Clini e a Martina Hauser, compagna del ministro e assessore di Palazzo dei Bruzi fino al maggio del 2014. La Procura di Roma ipotizza un utilizzo improprio di fondi pubblici destinati alla realizzazione di progetti ambientali all'estero e in Cina. Occhiuto e' indagato in qualita' di progettista delle opere (il padiglione italiano dell'expo di Shangai e la sede di Pechino del Ministero dell'Ambiente) finanziate dal ministero dell'Ambiente italiano.

