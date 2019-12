Paola (Cs), perseguita l’ex: notificato a 26enne divieto di avvicinamento

E' accusato di avere molestato una donna con la quale ha avuto una relazione, poi terminata. Gli agenti del Commissariato di Ps di Paola hanno notificato a S.O.F.P., di 26 anni, la misura cautelare del divieto di avvicinamento per atti persecutori. L'uomo, secondo quanto accertato dai poliziotti, nonostante la fine del rapporto, ha continuato a manifestare in maniera ossessiva una fortissima gelosia nei confronti della vittima. Infatti, in piu' circostanze l'ha ingiuriata in pubblico, le ha impedito di avere una propria vita, inviandole messaggi con frasi offensive su whatsapp, impossessandosi del suo telefono cellulare e arrivando al punto di picchiarla, anche mentre era in stato di gravidanza. In conseguenza di questi comportamenti la vittima e' stata costretta a cambiare le proprie abitudini di vita, vivendo in perenne stato d'ansia e di paura. Esasperata, la donna si e' rivolta alla Polizia di Stato denunciando la situazione venutasi a creare.

Dettagli Creato Martedì, 10 Dicembre 2019 13:46