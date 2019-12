Cariati (Cs), il sindaco Greco: "Manutenzione: meno ritardi, più servizi"

"Manutenzione, abbattere i tempi burocratici tra l'individuazione della ditta, l'affidamento e gli effettivi interventi. Sono causa di disagi alla comunità e danno al decoro e all'immagine della Città. Migliorare i servizi e garantire risposte immediate al cittadino in particolare rispetto alla viabilità, al servizio idrico, alla pubblica illuminazione, al verde pubblico e all'area cimiteriale. - Sono, questi, gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire attraverso l'atto di indirizzo destinato al responsabile dell'area tecnica per avviare tutte le procedure previste dal Codice degli Appalti per l'affidamento dei servizi".

È quanto fa sapere il Sindaco Filomena Greco precisando con l'Esecutivo che la diretta competenza gestionale spetta all'apparato burocratico e non all'organo politico elettivo.

Dalla riparazione e sorveglianza della rete idrica comunale e degli impianti sanitari degli edifici comunali, alla viabilità, passando dalla segnaletica ai marciapiedi; dalla manutenzione ordinaria di tutti gli edifici comunali all'assistenza a feste ed eventi in genere; dalla pubblica illuminazione, fino ai servizi cimiteriali. Sono, questi, i servizi che, una volta affidati, dovranno essere garantiti anche attraverso il pronto ed immediato intervento H24.