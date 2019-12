Cariati: bando di affidamento per il campo di calcio di Varco

Impianti sportivi di località Varco, sottrarre l'opera dalle mani di chi per anni l'ha resa oggetto di atti vandalici e restituirla alla comunità ed al territorio per farne luogo di aggregazione e di promozione della pratica sportiva a beneficio soprattutto dei giovani, delle associazioni e delle società sportive locali.

Sono, questi, gli obiettivi sottesi all'atto d'indirizzo per l'area tecnica,di avviare le procedure per il bando pubblico strumentale (che sarà predisposto a breve da parte degli uffici competenti) all'affidamento in gestione della struttura alle società sportive, deliberato nei giorni scorsi dalla Giunta Municipale guidata da Filomena Greco.

A darne notizia è il vicesindaco e assessore allo sport Ines Scaliotisottolineando che la scelta dell'affidamento esterno a privati della struttura sportiva è finalizzato a garantire anzi tutto maggiore fruibilità dell'impianto attuale (costituito da due campi di calcetto con annesso spogliatoio e da due campi da tennis), eliminando ad esempio le procedure attuali di collegamento con gli uffici comunali, sopprimendo la produzione di specifiche istanze e evitando le limitazioni in numero di ore di utilizzo dovute alle necessità annuali di bilancio.

Con l'affidamento ai privati, privilegiando associazioni e società sportive locali – prosegue – si potrebbe potenziare lo stesso impianto, avviare un servizio di custodia per le ore notturne e, soprattutto, evitare – conclude la Scalioti – che i due campi di calcio (uno in erba sintetica e l'altro in bitume) più i due campi da tennis,così purtroppo accaduto in passato, siano di nuovo nel mirino dei vandali, restando delle brutte cattedrali nel deserto.