Cariati: domani l'accensione dell'Albero nella Cittadella

Festività Natalizie, domenica 8 dicembre, ricorrenza dell'Immacolata, alle 16:30 in Piazza Rocco Trento, nel cuore della Cittadella fortificata verrà acceso l'Albero di Natale. L'abete adornato insieme al Presepe riceveranno la Santa benedizione del Parroco della Cattedrale di San Michele Arcangelo, Don Gino Esposito che insieme agli altri parroci della Città coinvolgeranno la popolazione in un momento sicuramente di preghiera e di riflessione ma anche di cittadinanza consapevole.

A darne notizia è il Sindaco Filomena Greco che nel ringraziare quanti hanno accolto l'appello dell'Amministrazione Comunale contribuendo alla realizzazione delle luminarie per il Santo Natale sottolinea come – dice – sono anche questi gesti piccoli ma significativi ciò che serve alla crescita ed alla coesione della comunità e della cittadinanza attiva.

Un ringraziamento particolare è rivolto a Luca Parrilla/Conad, a Luigi Fortino/Antica Gelateria Fortino ed a tutti quei cittadini che hanno provveduto, da soli, all'installazione di luminarie nei quartieri di residenza.

La manifestazione prevista domenica 8 nel Centro Storico proseguirà per tutto il pomeriggio, con l'obiettivo di far condividere a residenti ed ospiti, proprio come in una grande famiglia allargata quale dovrebbe essere considerata quella di una piccola comunità, un momento di gioia e piacevole stare insieme, intorno al rituale spirituale e identitario dell'accensione dell'Albero. All'interno della manifestazione sono stati previsti anche momenti di intrattenimento per i più piccoli a cura di Crazy Events.