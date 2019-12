San Giovanni in Fiore (Cs) ricorda l’ex sindaco Acri

Il 9 dicembre 2019 ricorre il decennale della scomparsa dell'on. prof. Tonino Acri, già sindaco della città nonché ex presidente della Provincia di Cosenza ed ex consigliere regionale. La sua città, lunedì prossimo alle 11:30, gli intitolerà il piazzale delle autolinee.

"È il giusto tributo a un grande politico che ha lottato strenuamente per la crescita della propria terra." È quanto ha dichiarato il sindaco di San Giovanni in Fiore, Pino Belcastro.

Il primo cittadino di San Giovanni in Fiore ha aggiunto: "Tonino Acri è stato un politico che non le ha mai mandato a dire; un uomo delle istituzioni, leale e coerente, sempre vicino alla sua gente. Ha occupato posti di grande prestigio e li ha sempre svolti con grande abnegazione e al servizio delle comunità amministrate".

Il prof. Acri è stato anche un ottimo insegnante di educazione fisica e un calciatore di buon livello. "Tonino Acri è stato mio insegnante di educazione fisica - ha aggiunto il sindaco con un pizzico di nostalgia - e lo ricordo con ancora più affetto e poi come non ricordarlo come giocatore ed allenatore della gloriosa Silana. Anche la malattia - ha concluso il sindaco - l'ha affrontata con dignità. Più volte mi diceva che il suo destino era segnato; nonostante tutto ciò ha continuato a lottare fino alla fine per la sua gente".