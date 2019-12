Corigliano-Rossano (Cs), il sindaco Stasi: “Chiusura Cardiologia inaccettabile, domani vertice in Comune”

"La chiusura dell'Unità operativa di Cardiologia e UTIC dello Spoke Corigliano-Rossano è inaccettabile e per certi versi assurda: mentre i Sindaci della Calabria stringono un patto col Ministro della Salute Speranza, nell'Azienda sanitaria di Cosenza si sospendono i ricoveri per mancata manutenzione. Nuovamente ci troviamo di fronte ad un punto di non ritorno causati dall'assenza di governance reale della sanità calabrese, e non possiamo restare a guardare. È necessario intervenire per rendere adeguato in tutti i suoi aspetti il reparto senza sospendere, nemmeno per un giorno, alcun servizio al cittadino". È quanto dichiara il Sindaco Flavio Stasi che ha invitato per domani, sabato 7 dicembre, presso la sede comunale di Palazzo Garopoli, la dirigenza ASP di Cosenza a tutti i dirigenti interessanti delle Unità Operative dello Spoke, con l'obiettivo di individuare, in tempi brevi, soluzioni utili al superamento dei problemi del reparto.

Dettagli Creato Venerdì, 06 Dicembre 2019 20:30