A Corigliano Rossano un evento sui principi contabili rivolto ai segretari generali

"Principi contabili, avviare una sinergia tra comuni nei processi di formazione del personale, per fronteggiare con adeguatezza i compiti e le funzioni assegnati dal Legislatore agli enti locali, soggetti a continue variazioni anche in tempi brevi". È, questo, uno degli obiettivi della giornata di approfondimento in programma per mercoledì 11 dicembre. L'evento formativo si terrà dalle ore 9,30 alle ore 13,30 al Castello Ducale, nel Centro Storico dell'area urbana di Corigliano.

È quanto fa sapere il Segretario Generale dell'Ente Paolo Lo Moro sottolineando che "l'iniziativa è rivolta ai segretari generali, ai dirigenti ed ai responsabili tecnici e contabili".

Coordinati dal giornalista Giuseppe Passavanti, insieme al Segretario Lo Moro, interverranno il Sindaco Flavio Stasi e l'assessore alle finanze Giovanni Palermo. Relazionerà il dirigente del settore finanze, tributi e partecipate della Città metropolitana di Reggio Calabria Vincenzo Cuzzola.

Tra i diversi argomenti che saranno approfonditi, le novità in materia di spese di progettazione e di investimento, sulle procedure del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per le opere pubbliche, sugli equilibri di bilancio, sugli elenchi analitici relativi all'avanzo accantonato, vincolato e destinato agli investimenti, sulle modalità di registrazione dell'anticipazione di liquidità e sulle modalità di contabilizzazione degli incentivi tecnici.