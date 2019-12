Furgone in fiamme, traffico bloccato su A2 nel Cosentino

Per la presenza di un furgone in fiamme, il traffico sull'A2 'Autostrada del Mediterraneo' è provvisoriamente bloccato, in direzione nord, tra Laino Borgo, nel cosentino, e Lauria Sud, in provincia di Potenza. Lo comunica l'Anas, specificando che suo personale è sul posto per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Dettagli Creato Venerdì, 06 Dicembre 2019 15:44