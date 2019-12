Corigliano-Rossano (Cs), continua l'operazione "Città Pulita"

Continua la capillare e diffusa operazione Città Pulita promossa sin dal suo insediamento dal Sindaco Flavio Stasi. La Task Force è stata impegnata da ultimo, tra le diverse zone interessate, con il taglio dell'erba anche in contrada Cozzo Giardino, in via Santo Stefano e nell'area dell'ufficio postale, nell'area urbana di Corigliano.

È quanto fa sapere l'ufficio comunale ambiente precisando inoltre che le vie Gelso e Carignola e contrada Pirro Malena, nell'area urbana di Rossano, sono state interessate dalla pulizia di tombini e griglie. Gli uffici sono costretti a registrare sull'intero territorio comunale il fenomeno dell'abbandono selvaggio di spazzatura.

Le operazioni per garantire il decoro urbano andranno avanti anche nei prossimi giorni.