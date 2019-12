Anche a Cosenza la mobilitazione dei pensionati

Nell'ambito della mobilitazione nazionale decisa unitaritamente dai Sindacati dei Pensionati e per dar seguito alla manifestazione nazionale dello scorso 16 novembre a Roma, sono stati consegnate al Parlamento delle proposte di emendamenti alla Legge di Bilancio che vertono sui temi della rivalutazione delle pensioni, dell'allargamento della platea dei fruitori della 14^ mensilità e sull'approvazione di una legge nazionale sulla non autosufficienza.

Dalla prossima settimana di fronte al Parlamento si terranno dei presidi unitari ed è stato altresì deciso di effettuare dei presidi a livello provinciale di fronte alle Prefetture e di coinvolgere, dove possibile, anche le Istituzioni locali, per far giungere al Governo e al Parlamento forte e chiara la voce dei milioni di pensionate e pensionati che non sono più disposti a tollerare le palesi ingiustizie che si stanno consumando da anni nei loro confronti.

A Cosenza Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil nella mattinata del 5 dicembre si sono ritrovate in Piazza XI Settembre, per far giungere anche dal territorio cosentino l'invito ai Parlamentari ad inserire nella Legge di Bilancio, che sarà varata, le misure sopra ricordate.

Una delegazione è stata quindi ricevuta in Prefettura e nel corso dell'incontro sono state illustrate le motivazioni della mobilitazione ed è stata consegnata copia delle proposte di emendamenti elaborati dalla Organizzazioni Sindacali dei Pensionati

Le stesse Confederazioni nazionali Cgil Cisl e Uil hanno peraltro inserito tali questioni in un percorso di iniziative nazionali unitarie che si terranno a Roma su varie problematiche sulle quali è necessario sensibilizzare l'inziativa governativa ed il giorno 17 dicembre, in particolare, le questioni che riguardano le pensionate ed i pensionati saranno al centro della manifestazione.