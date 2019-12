Cosenza, a Palazzo Arnone l’Associazione Italiana Mutismo Selettivo illustra i risultati degli ultimi tre anni

Sabato 21 dicembre, dalle ore 15.00, nel prestigioso Salone delle Udienze "Giorgio Leone" di Palazzo Ar-none di Cosenza, sede della mostra dello splendido Bambin Gesù delle Mani, del Pinturicchio, Aimuse, As-sociazione Italiana Mutismo Selettivo, presenterà i risultati ottenuti nei tre anni di lavoro svolto in Calabria.

Il programma è organizzato come una vivace intervista a più voci. Al tavolo dei relatori intervistati siede-ranno, oltre al rappresentante del Consiglio Direttivo dell'Associazione, alcuni specialisti della Rete ed altre personalità afferenti al mondo associativo, della scuola, delle professioni sanitarie e della comunicazione che, a diverso titolo, hanno contribuito e contribuiranno al lavoro di Aimuse nella nostra regione.

Nel corso dell'evento, coordinato dal Referente Ragionale dell'Associazione, saranno proiettati spezzoni video selezionati, che consentiranno di apprezzare le bellissime esperienze fatte in Calabria, nonché le al-tre realizzabili, per consentire a tutti i partecipanti di entrare nel mondo del Mutismo Selettivo, col confor-to che, lavorando bene ed insieme, chi ne soffre può uscirne.

L'evento è gratuito, l'ingresso è libero e al termine della manifestazione Aimuse sarà felice di offrire un brindisi, anticipando gli auguri per le imminenti festività natalizie.