Corigliano Rossano (Cs), Sapia (M5S): “Garantire attività della Cardiologia”

«Va garantita la normale attività della Cardiologia e Utic dello stabilimento ospedaliero di Rossano. Se lì ci sono criticità strutturali, esse vanno risolte in fretta e senza pregiudicarne l'operatività». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Francesco Sapia, della commissione Sanità, che aggiunge: «Ora i commissari alla Sanità regionale sono a conoscenza del caso, fermo restando che l'Asp di Cosenza ha il dovere di provvedere con scrupolo e responsabilità, in quanto un presidio così essenziale per la comunità deve funzionare e non può fermarsi in alcun modo». «Nel merito – conclude Sapia – assicuro, come sempre, la mia assoluta vigilanza e presenza. Resto a disposizione di tutti gli operatori sanitari, dei pazienti e degli utenti, per ogni iniziativa utile a salvaguardare la Cardiologia e l'Utic di Rossano, ove non ci fossero risposte adeguate, in cui comunque confido, da parte dell'Asp di Cosenza».

Dettagli Creato Giovedì, 05 Dicembre 2019 16:52