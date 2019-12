Morano Calabro (Cs), “Aspettando la Befana”: proloco e Amministrazione comunale insieme negli eventi natalizi

La Proloco e il Comune di Morano promuovono una serie di manifestazioni per allietare le prossime festività. Lo start, fissato con abbondante anticipo rispetto al calendario natalizio, è previsto per domenica 8 dicembre. Dal titolo con cui gli organizzatori hanno voluto identificare l'iniziativa, "Aspettando la Befana", si comprende il taglio degli appuntamenti, ludico, finalizzato all'intrattenimento, nello stile sobrio che caratterizza da qualche anno questa particolare proposta invernale.

Come accennato si comincia il giorno dell'Immacolata, nel Chiostro San Bernardino, alle 17.30, con un aperitivo associato alla degustazione gratuita di prodotti tipici locali. Si esibiranno i giovani del Minifolk città di Castrovillari, ai quali si avvicenderanno i soci Proloco, con animazione e canti festaioli.

Si prosegue domenica 22 dicembre, alle 16.30, nella Villa comunale, per la circostanza agghindata a festa. Un palcoscenico naturale per adulti e bambini tutto da scoprire. A quanti vorranno partecipare, adulti e bambini, lasciandosi contagiare dal brio e dalla gioia del Natale, sarà offerto il più classico dei dolci, il panettone, e lo spumante, sostituito, questo, da bibite per i più piccoli.

Il 5 gennaio, domenica, la sala consiliare ospiterà "Il laboratorio della Befana". L'idea è semplice quanto efficace ed educativa: impegnare i ragazzi che interverranno nella realizzazione di una calza personalizzata.

Il pacchetto di serate termina lunedì 6 gennaio, ultima data in calendario: eccezionalmente – si legge nella brochure diffusa dalla Proloco – la Befana arriva a Morano, con dolci e doni per tutti i bambini.

«Proviamo a far rivivere l'aria del Natale – afferma il presidente della Proloco, Rocco Ingianna – pur nella semplicità di un package di eventi studiati per intrattenere la comunità e divertire i ragazzi, nell'unico obiettivo di renderli consapevoli e al contempo attori protagonisti delle tradizioni. Un grazie di cuore all'Amministrazione comunale e a coloro i quali contribuiscono alla nostra causa».

«Anche quest'anno, ottimizzando le energie di cui disponiamo – afferma il sindaco Nicolò De Bartolo - lavoriamo per animare le festività natalizie e per esaltare valori come la condivisione, l'amicizia, la fratellanza, le buone relazioni. Plaudiamo alla Proloco per l'impegno con cui porta avanti il suo programma e ringraziamo, in generale, quanti, nessuno escluso, si impegnano nella promozione di ciò che è bello e ci riguarda direttamente».