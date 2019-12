Roseto Capo Spulico (Cs), tutto pronto per "Natale dentro le mura"

Il Natale si avvicina, e con esso uno degli appuntamenti ormai più attesi del periodo natalizio... Il 6, 7 e 8 Dicembre è il momento di NATALE DENTRO LE MURA, con l'apertura delle festività natalizie e l'avvio di un ricco cartellone di eventi e iniziative che accompagneranno l'arrivo del nuovo anno.

Si comincia Venerdì 6 Dicembre con l'apertura dei mercatini di Natale, che animeranno il Borgo Autentico di Roseto Capo Spulico fino a Domenica 8 dicembre. In questa giornata la Città delle Rose vivrà con la consueta partecipazione le Festività Patronali in onore di San Nicola di Myra, con la processione per le vie del centro storico e le celebrazioni religiose officiate da Don Franco Gimigliano. Non mancheranno momenti di divertimento con la musica popolare dei Rivota Popolo e tanta buona gastronomia a cura del Comitato Feste Religiose.

Sabato 7 Dicembre è il Santa Claus Day, a cura dell'Associazione 20 di Cultura, con l'apertura della casa di Babbo Natale, la consegna delle letterine, la lettura delle favole e la foto con il vecchietto più amato dai bambini. La serata sarà animata dalla musica e dalla allegria della BOLETO CHRISTMAS BAND, la street band dei Babbi Natale, e sarà addolcita dalle preparazioni e dalle sculture di cioccolato a cura dei maestri cioccolatieri della Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria.

Questo weekend sarà arricchito da un'altra bella novità che da quest'anno si inserisce nel Natale dentro le Mura: i "Walls of Kindess", una Raccolta di "Giocattoli Sospesi", giochi da donare ai bambini più bisognosi per rendere più dolce il loro Natale.

Domenica 8 Dicembre sarà il giorno dei regali per i bambini delle nostre scuole...un dono per loro ma un regalo per l'ambiente. L'Amministrazione Comunale vuole donare a tutti i piccoli studenti un regalo eco-sostenibile, da poter portare con sè ogni giorno...ovviamente sarà una sorpresa, non potete mancare...

A chiudere la tre giorni dei mercatini di Natale dentro le Mura, le dolci degustazioni di cioccolato dei maestri della FIP e le suggestive note Gospel di Elisa Brown, in un concerto indimenticabile nella Chiesa di San Nicola di Myra a Roseto Centro.

Per consentire la massima partecipazione alla tre giorni dei mercatini di Natale sarà previsto il servizio navetta gratuito da Roseto Marina a Roseto Centro.

Ma non finisce qui... Martedì 10 Dicembre, presso le scuole elementari, si terrà la FESTA DELL'ALBERO con Laboratori interattivi e piantumazione di nuovi alberi di ulivo per incentivare le nuove generazioni ad una maggiore sensibilità ambientale.

Venerdì 13 Dicembre spazio alla tradizione, con i festeggiamenti in onore di Santa Lucia e la preparazione della tradizionale Cuccìa a cura della Commissione Pari Opportunità.

Lunedì 23 Dicembre ci incontreremo per il Pranzo Sociale, un momento di Comunità, di svago, solidarietà e serenità in occasione delle festività natalizie in collaborazione con la Protezione Civile di Roseto C.S.

Non poteva mancare, ovviamente, la classica Tombolata di Natale, a cura della Parrocchia San Nicola di Bari, che si terrà Venerdì 27 Dicembre alle ore 20.00 presso la Casa Canonica a Roseto Centro.

E, come da tradizione, Domenica 29 Dicembre rivivremo la natività con la rappresentazione del Presepe Vivente per le vie del Borgo a cura della Commissione Pari Opportunità.

Infine, saluteremo il 2019 insieme con un altro grande evento, il Capodanno nel Borgo, una serata di musica, divertimento, tante sorprese...semplicemente R-EVOLUTION2020... sarà un Capodanno indimenticabile...

A dare il benvenuto al 2020, arriva la BEFANA, il 6 Gennaio la simpatica vecchietta porterà i suoi regali a tutti i bambini di Roseto, per una mattinata piena di giochi e animazione.