Taglio fondi Zes, appello del vicesindaco di Corigliano-Rossano ai parlamentari calabresi per far cancellare il provvedimento

"Zona Economica Speciale (ZES), i fondi dirottati sul fondo Cresci al Sud, che ha finalità di ampliamento e sostegno al tessuto economico e produttivo delle regioni del Mezzogiorno e che viene semplicisticamente indicato come misura equipollente, in realtà è destinato alle piccole e medie imprese indipendentemente dalla loro ubicazione. A favore delle zone economiche speciali viene introdotto un fondo di 100 mila euro per gli emolumenti di un Commissario di Governo che andrà a presiedere il Comitato di Indirizzo precedentemente rivestito dal Presidente dell'Autorità Portuale che, invece, operava a titolo gratuito. Ancora una volta si rischia di perdere l'occasione di concentrarsi su interventi infrastrutturali e di sicurezza che specialmente nella nostra area erano e restano fondamentali e propedeutici per l'attrazione di consistenti iniziative imprenditoriali".

È quanto dichiara il vicesindaco con delega alla Zes Claudio Malavolta appellandosi ai deputati, rappresentanti di questo territorio in Parlamento, affinché si facciano con urgenza promotori di una sostanziale modifica del provvedimento che cancella i fondi destinati alle ZES.

"È necessario – aggiunge – che vengano riequilibrate le risorse in modo da scongiurare ulteriori perdite di tempo diversamente impiegabile in proficui interventi tesi a colmare intollerabili e anacronistici gap esistenti.

Come ogni anno – continua il Vicesindaco – in occasione della stesura della Legge di Bilancio statale, il Governo, alle prese con la solita coperta striminzita, interviene con tagli e storni di fondi che generano stupore e allarmismo nelle Amministrazioni periferiche costantemente alle prese con ristrettezze economiche ed infrastrutturali fortemente penalizzanti. Sta accadendo di nuovo. Sono stati stornati i fondi (200 milioni di euro) originariamente destinati alle ZES (Decreto Sud) e ora – conclude Malavolta - dirottati alla misura istitutiva del fondo Cresci al Sud".