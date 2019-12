Unical, consegnati i diplomi per il master in Business Administration

Intesa Sanpaolo e Universita' della Calabria lanciano il secondo master in Business Administration e consegnano i diplomi agli studenti del primo ciclo. Per la seconda edizione sono gia' 24 le aziende che hanno aderito alla partnership con la business school: di queste, 5 risultano tra i partner della precedente edizione. Il "Graduation day", insieme al varo del secondo ciclo del Master, e' stato presentato oggi al'Universita' della Calabria a Rende (Cosenza) nel corso di un convegno in cui sono intervenuti Alfio Cariola, Direttore DISCAG (Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche di UniCal), Francesco Guido, Direttore Regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo, Andrea Lanza, Direttore UniCal Business School, Maria Grazia Minisci, testimonial per l'azienda La Molazza. Le conclusioni sono state affidate a Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. "Il master di cui oggi si celebrano i primi diplomati - spiega una nota - nasce con l'obiettivo di colmare i gap sulla formazione tra Nord e Sud per sostenere gli investimenti e la crescita del Paese, e si inquadra nelle strategie del Gruppo guidato dal consigliere delegato Carlo Messina a supporto dell'economia, del rafforzamento del sistema produttivo e del Sud Italia".

Diplomi master Universita' Calabria-Intesa San Paolo a 16 studenti (2) = (AGI) - Cosenza, 3 dic. - Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha detto: "La nostra Banca e' la piu' grande del Sud, con 40 miliardi di raccolta e 50 di impieghi, e per sostenere l'economia del Mezzogiorno mettera' a disposizione di famiglie e imprese un piano da 30 miliardi di euro. A conferma dell'interesse nei riguardi del Sud, ricordo che abbiamo accompagnato in Elite di Borsa Italiana gia' oltre 30 aziende meridionali, desinato 5 milioni per la circular economy e messo in campo numerosi progetti di innovazione che includono investimenti in startup, favorendo cosi' l'incontro tra la formazione dei giovani in cerca di occupazione e le aziende che richiedono lavoro e professionalita'". I ragazzi che hanno partecipato al Master hanno potuto beneficiare del finanziamento Per Merito, che nasce proprio con l'obiettivo di garantire una partecipazione universitaria piu' ampia e diffusa. Oggi si celebra la prima classe di 16 giovani che hanno ottenuto il loro MBA qui in Calabria e che quindi si possono affacciare nel mondo del lavoro con un bagaglio di competenze di alto livello. Francesco Guido, direttore regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo, ha spiegato: "Questo master nasce dalla collaborazione tra istituzioni, imprese e la Banca per sostenere il Sud Italia. Abbiamo lavorato al fianco dell'Ateneo sia portando la nostra esperienza sulla formazione attraverso la nostra societa' ISP Formazione sia coinvolgendo il network delle imprese nostre clienti che hanno ospitato gli stage".