Arriva da giovedì 5 Dicembre la Stand Up Comedy al Mood Social Club di Rende

Farà tappa anche a Rende la prima rassegna itinerante di stand up comedy al Sud Italia. La rassegna - che sarà completamente ospitata dal Mood Social Club - partirà con il primo appuntamento il 05 Dicembre e si concluderà ad Aprile 2020.

Nata negli Stati Uniti, il fenomeno della stand up comedy si sta sviluppando sempre di più anche in Italia, rompendo gli schemi della comicità tradizionale. Diversa dal cabaret come lo abbiamo sempre inteso: il comico è in piedi sul palco, il microfono è l'unico strumento di scena, rompe la quarta parete e interagisce col pubblico, in un monologo che racconta storie personali e momenti di vita quotidiana, utilizzando un linguaggio diretto, a volte spregiudicato, che diverte ma che non manca di spunti di riflessione.

Let's comedy, questo il nome del circuito, è organizzato da Rocketta Booking, in collaborazione con Aguilar, società di produzione che si occupa della diffusione e della promozione della stand up comedy in Italia e a livello internazionale. Ad inaugurare Let's Comedy sarà Luca Ravenna, a cui seguiranno Saverio Raimondo e Velia Lalli, per terminare con Michela Giraud.

Ad essi si aggiunge un'anteprima imminente, prevista per giovedì 5 dicembre, esclusivamente al Mood Social Club, con lo spettacolo #DIODEGRADABILE di Pietro Sparacino. Comico, autore, stand up comedian, e attore che da oltre 10 anni orbita nel mondo del teatro, della tv e della comicità. Dal 2013 al 2018 partecipa a diversi programmi televisivi tra cui le IENE, il Maurizio Costanzo Show e StandUP Comedy in onda su Comedy Central, Sky. Ha scritto testi per Le Iene, Enrico Brignano e altri comici del panorama nazionale. Oggi sogna un paese peggiore per avere materiale satirico sul quale lavorare. Vive in Italia e sta pensando di fare un gesto insano: rimanere in vita.

Un'occasione imperdibile per ridere delle disgrazie moderne ma anche per riflettere sull'intrinseca comicità della nostra esistenza.

Di seguito il calendario completo degli appuntamenti della rassegna:

RENDE (CS) – MOOD SOCIAL CLUB - Via Fratelli Bandiera, 96

Gio 5 dic: Pietro Sparacino

Gio 30 gen: Luca Ravenna

Gio 20 feb: Saverio Raimondo

Gio 19 mar: Velia Lalli

Gio 23 apr: Michela Giraud