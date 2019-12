Corigliano Rossano: si accendono le luminarie

Domenica 8 Dicembre, giorno dell'Immacolata, si accendono le tradizionali luci delle feste sulla Città. Due abeti naturali e tre alberi luminosi saranno posizionati nelle piazze principali dei due centri urbani. Promozione e fruibilità in chiave unitaria del patrimonio culturale ed identitario della Città, continua l'impegno dell'Amministrazione Comunale.

È quanto fa sapere l'assessore alla Città Europea Tiziano Caudullo informando che nei prossimi giorni sarà resa nota la programmazione socio-culturale di Natale 2019 che raccoglie le proposte del mondo dell'associazionismo e dei privati e che partirà in concomitanza con l'accensione delle luminarie, che saranno simbolicamente inaugurate dal Sindaco Flavio Stasi.

L'installazione delle luminarie è partita oggi (lunedì 2).

Da Corso Garibaldi, tra Piazza S.Anargiri e Piazza Steri, alla Cattedrale. Da Via Nazionale a Piazza Bernardino Le Fosse. Via Roma, tra Ponte Canale e Piazza del Popolo. Via Nazionale e Piazza Salotto, Piazza Portofino e Chiesa Santa Maria Nives nel centro urbano di Schiavonea. Sono, queste, le strade e le piazze che saranno illuminate dalle tradizionali luci di natale. Gli alberi saranno posizionati nei rispettivi centri storici, nei centri urbani di Corigliano Scalo, di Rossano Scalo e di Schiavonea.

A sostenere l'impegno finanziario per le luminarie insieme al Comune sono state anche le aziende che hanno risposto positivamente alla manifestazione d'interesse dell'Amministrazione Comunale.