Cariati (Cs), piano spiaggia: atto indirizzo Giunta ad uffici

Piano Spiaggia Comunale, dare seguito all'approvazione dello strumento urbanistico, riempendo di contenuti e progetti i 12 chilometri di litorale cariatese entro la stagione turistico-balneare 2020.

A condividere obiettivi e finalità dell'iter è il Sindaco Filomena Greco informando che la Giunta nei giorni scorsi ha dato atto di indirizzo al responsabile dell'area tecnica per avviare le procedure per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per uso turistico – ricettivo.

"La concessione delle aree demaniali – aggiunge il Primo Cittadino – oltre a migliorare e garantire maggiori servizi turistici, rappresenterà un indotto economico notevole anche in termini occupazionali".

"Dalla pedana per la posa di tavoli e sedie, al chiosco bar nelle villette, dallo stabilimento balneare ai servizi di ristorazione, dall'area balneare con servizi all'area verde attrezzata e parco giochi. Sono 26 – precisa l'assessore Paola Apa - i lotti liberi che potranno essere concessi partecipando al bando ad evidenza pubblica che sarà presto redatto".

Tutte le aree ricadono nelle zone già urbanizzate e/ o servite dai servizi essenziali, come rete idrica, rete fognaria e viabilità.