Giornata contro la violenza sulle donne: Altomonte protagonista

La rappresentanza femminile del Consiglio Comunale, supportata dal Sindaco Giampietro Coppola, dall'amministrazione e dai dirigenti scolastici, ha avviato una campagna di sensibilizzazione coinvolgendo gli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Gli assessori della giornata mondiale contro la violenza delle donne hanno distribuito una computisteria tematica ai ragazzi, con un obiettivo preciso. Il quaderno dovrà diventare un contenitore di pensieri, emozioni, suggestioni e soprattutto un pretesto per affrontare un argomento così complesso anche a scuola e in famiglia. A fine anno i lavori verranno raccolti e commentati in una giornata dedicata.