Casali del Manco, Lsu-Lpu: approvata la stabilizzazione

L'Amministrazione comunale di Casali del Manco, ha approvato il Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2020 – 2022. Ciò ha assicurato la stabilizzazione del personale ex LSU-LPU dopo lunghi 23 anni.

La UIL FPL esprime grande soddisfazione, in quanto finalmente i lavoratori precari riescono ad ottenere il risultato che da anni attendevano e, per il quale, sembrava quasi avessero perso le speranze. Un intenso lavoro che ha visto coinvolti la UIL FPL e l'Amministrazione di Casali del Manco che con caparbietà, senza perdere di vista l'obbiettivo prefissato, ha permesso di raggiungere un primo traguardo, ma resta ancora altro lavoro che dovrà condurre al definitivo inquadramento a Tempo Pieno di tutto il personale.

Il provvedimento adottato consente così di stabilizzare 34 unità a 26 ore lavorative settimanali ed inoltre valorizzare tutte le unità di Cat. A e B Part-time, con l'incremento delle ore di servizio equiparando anch'esse alla soglia delle 26 ore lavorative settimanali. Un giorno storico, importante per i lavoratori, del Comune di Casali del Manco.

La UIL FPL ritiene altresì importante la fusione dei comuni della Presila che, unificandosi, hanno ottenuto le risorse necessarie per garantire certezze e sicurezze economiche per abbattere un altro piccolo pezzo di muro del precariato che da anni non fa vivere sonni tranquilli ai lavoratori ed agli amministratori Calabresi.

La UIL FPL condivide fortemente, esprimendone decisa convinzione, il concetto che il lavoro rappresenti l'elemento basilare per raggiungimento del benessere di ogni cittadino e che quindi è necessario impiegare tutte le energie affinché sia disponibile a tutti come modalità essenziale della dignità della vita.

Si chiude positivamente una fase difficile, che riempie di orgoglio e soddisfazione, nello stesso tempo bisogna prendere atto che la presenza di amministratori attenti e sindacati lungimiranti, rappresentano un connubio perfetto per la risoluzione di problematiche difficili; ragion per cui è necessario riconoscere all'Assessore Carmelo Rota che, insieme all'Amministrazione tutta, ha sposato questa causa fino al risultato finale.