"Cosenza non abbocca": in piazza le "Sardine"

Sono stati alcune centinaia i calabresi che si sono ritrovati in piazza Santa Teresa a Cosenza per aderire al movimento delle "sardine". "Abbiamo visto quello che e' avvenuto a Bologna e per noi e' stata una boccata d'aria; siamo cittadini normali, lavoratori, pensionati e studenti che si ritrovano in piazza per arginare la deriva verso la quale sta andando l'Italia seguendo alcuni politici" ha spiegato Mario Sposato uno degli organizzatori. Liberi cittadini provenienti da diverse zone: presenti gruppi da Reggio, Catanzaro e Crotone. Tra i manifestanti diverse le sagome della sardina e cartelli con varie scritte: "fate l'amore non fate la Lega", "sardine e pure terroni", "Cosenza non abbocca". "Noi veniamo da Reggio e ci siamo perche' questo movimento e' importante, ma anche imprevedibile" ha detto Filippo Sorgona', coordinatore di un gruppo promotore di Reggio Calabria. "Scombina i piani di tutti - ha aggiunto - e questo ci piace perche' vogliamo guizzare via come le sardine da cio' che ci vogliono imporre".

Dettagli Creato Sabato, 30 Novembre 2019 21:07