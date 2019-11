A Crosia (Cs) crescono piccoli supereroi dei denti

Sorrisi Smaglianti, futuri brillanti!, si è conclusa stamani la tre giorni di informazione e prevenzione dentale diretta agli studenti della scuole primarie di primo grado di Crosia. Un'occasione importante che ha portato i giovani a confrontarsi con specialisti del settore odontoiatrico, tecnici e specialisti del sorriso, ricevendo tutte le nozioni necessarie per una corretta pulizia dei denti e le necessarie notizie rispetto ai danni causati da una cattiva igiene orale. Un vero e proprio corso di apprendimento al termine del quale i bambini hanno ricevuto anche un certificato di "Supereroe dei Denti"

Il progetto Sorrisi Smaglianti, futuri brillanti! è promosso da Golgate, azienda leader nell'oral care, in collaborazione con lo studio dentistico della dottoressa Barbara Nicastro e con il patrocinio del Comune di Crosia – Assessorato alla Cultura, diretto da Paola Nigro.

«Grazie a Golgate e allo studio dentistico Nicastro – dice l'assessore Nigro – siamo riusciti a realizzare nelle scuole di Crosia un momento importante di educazione sanitaria. Un corso di tre giorni durante il quale i bambini, attraverso il metodo del gioco, sono riusciti a cogliere tutti i segreti di una sana igiene orale. Un'esperienza di tre giorni bella e affascinante perché ha ruotato per intero attorno al sorriso, quello strumento che ogni persona utilizza per trasmettere emozioni. Ed è sempre bellissimo vedere bambini che sorridono e da oggi, nella nostra comunità, lo faranno con la consapevolezza che il sorriso è una cosa da tutelare praticando, quotidianamente ed in modo corretto, - conclude l'assessore alla Cultura - la pulizia dei denti».

"Sorrisi Smaglianti, Futuri Brillanti!" è il programma educativo di Colgate che riscuote grande successo. In 4 anni, infatti, il progetto ha raggiunto circa 360.000 bambini in tutta Italia e continua ad insegnare ogni anno la corretta igiene orale ai piccoli di oggi che saranno gli adulti del domani. L'iniziativa di Colgate, su scala nazionale, coinvolge i bambini su più fronti: a scuola, attraverso lezioni gratuite tenute da professionisti dentali, durante le giornate di scuola aperta, grazie alla collaborazione con importanti Università Odontoiatriche italiane e con attività in piazza avvicinandosi così alle famiglie. © Ufficio stampa e comunicazione istituzionale Comune di Crosia