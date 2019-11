Workshop sul Metodo Lesf con il prof Camera domenica 15 dicembre alla Cgil Cosenza

Un workshop formativo teorico-pratico per conoscere più approfonditamente il Metodo Lesf (lettura e scrittura facile), in ambito linguistico e logico-matematico si terrà domenica 15 dicembre, dalle 9 alle 14, nella Sala di rappresentanza della Cgil di piazza della Vittoria 24, a Cosenza. A tenerlo sarà il professor Domenico Camera, colui che il Metodo Lesf lo ha ideato dopo anni di studio e pratiche e che oggi forma nuovi operatori in un campo così delicato. Partecipando al workshop formativo (iscrizioni aperte sino all'8 dicembre, al costo di 150 euro; info su www.metodolesf.com o telefonando al 3393736307), si diventerà "applicatori Metodo Lesf" e si potrà essere inseriti in un apposito elenco online dedicato.

I percorsi didattico-operativi specifici che verranno proposti e forniti su diversi supporti durante il workshop (la quota di iscrizione comprende tutto il materiale didattico necessario il cui elenco si può consultare sul sito www.metodolesf.com), possono essere utilizzati per recuperare, sviluppare, consolidare e potenziare le abilità di lettura, scrittura e calcolo in alunni con bisogni educativi speciali (Bes): diversamente abili, dislessici, disortografici, discalculici, stranieri e/o con svantaggi socio-culturali.

La metodologia usata durante la giornata cosentina (lezione frontale; Role Playing; Simulazioni di attività didattiche finalizzate a fornire indicazioni teorico-pratiche per la gestione corretta ed efficace dei laboratori linguistici e logico-matematici), attraverserà il percorso formativo composto da Processi normali di acquisizione della letto-scrittura e cause/meccanismi di difficoltà; Il modello teorico di Uta Frith (1985); Il modello a due vie proposto da Coltheart, Rastle, Perry, Ziegler e Langdon (2001); Teoria del deficit fonologico; Aspetti della processazione fonologica: l'immagazzinamento, il confronto, la discriminazione, l'identificazione, il recupero, la rappresentazione e il processo di conversione grafema/fonemafonema/grafema; Consapevolezza fonologica globale (soprasegmentale sillabica) e analitica (segmentale fonemica); Percorsi didattico-operativi specifici, individualizzati e personalizzati, per un facile apprendimento della letto-scrittura; Analisi qualitativa degli errori ortografici; Tecniche specifiche per la eliminazione degli errori fonologici, fonetici e visivolessicali; Scomposizione-ricomposizione, autodettato e dettato di parole secondo il metodo Lesf; Lettura analitico-globale secondo il metodo Lesf (via fonologica - via lessicale); Tecniche specifiche per lo sviluppo delle abilità visive di spostamento-fissazione dei globi oculari; Tecniche didattico-operative specifiche per lo sviluppo delle abilità di espressione scritta, orale e comprensione di frasi; Percorsi didattico-operativi specifici, individualizzati e personalizzati, per il superamento delle difficoltà di acquisizione delle abilità strumentali di base in ambito logico-matematico e Doposcuola Specialistico metodo Lesf.