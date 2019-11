Reati di tipo mafioso e violenti: convegno a Cosenza

Circa mille i presenti al Convegno organizzato dal Prefetto di Cosenza, Paola Galeone sul tema: "Accesso al Fondo per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti". Ne da' notizia un comunicato della Prefettura. "Unitamente alle autorita' religiose, civili e militari - si aggiunge - oltre ottocento studenti degli istituti superiori della provincia hanno seguito nel teatro Rendano l'evento, che ha visto l'alternarsi degli interventi dei relatori ai monologhi eseguiti dai ragazzi del liceo classico Telesio di Cosenza. Significative sono state le parole degli esperti in materia che, con un linguaggio non tecnico, ma che ha parlato al cuore della platea, hanno contribuito a diffondere la cultura della non-violenza affinche' diventi massiva e, una volta interiorizzata, dia finalmente i suoi frutti. Toccante e' stata la testimonianza di una giovane donna, cittadina italiana originaria del Camerun, che ha raccontato l'importanza ed il coraggio di denunciare il proprio compagno per i soprusi subiti e la capacita' che ha avuto di ripartire da zero ricostruendosi una nuova vita. I ragazzi hanno ascoltato gli interventi del Procuratore della Repubblica di Cosenza, del Presidente Vicario del Tribunale di Cosenza, del Presidente dell'Ordine degli Avvocati, del giornalista-scrittore Arcangelo Badolati e del Prefetto Raffaele Cannizzaro, Commissario per il Coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, reati intenzionali violenti e dei crimini domestici, che ha illustrato le prerogative di accesso dello Stato alle iniziative di solidarieta'". "Il prefetto Galeone - prosegue la nota - ha rimarcato che il convegno e' stato organizzato con la finalita' di fare rete tra le Istituzioni, il mondo dell'associazionismo e le giovani generazioni, affinche', in tale rete, possano essere ricondotti ad unita' gli interventi che ad ogni livello, legislativo, esecutivo e sociale, devono necessariamente trovare un punto di raccordo idoneo a sublimare, nella comunione di intenti, i risultati che si vogliono e devono raggiungere per valorizzare i fondamentali ideali che sono alla base del vivere civile e contrastare efficacemente ogni forma di violenza e di degrado".

