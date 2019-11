Agenti della penitenziaria evitano caduta bombole gas da camion sull’A2

Oggi, sull'autostrada A2, tra Altomonte e lo svincolo di Sibari, gli agenti di una pattuglia della Polizia penitenziaria in servizio di' traduzione detenuti, si sono accorti che un camion che trasportava bombole di gas stava per perdere il carico poiche' le sponde che lo reggevano si erano rotte da una parte. Gli agenti sono quindi intervenuti, fermando il mezzo. "Se le bombole fossero cadute - affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Damiano Bellucci, segretario nazionale - le auto che transitavo sull'autostrada sarebbero state colpite e gravissimo sarebbe stato il bilancio degli incidenti conseguenti. I nostri colleghi hanno dimostrato alto senso del dovere e prontezza di intervento. Chiediamo che l'Amministrazione riconosca loro le ricompense previste dall'ordinamento che senza dubbio meritano per il lavoro svolto".

Dettagli Creato Venerdì, 29 Novembre 2019 18:22