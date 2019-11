Le iniziative a Cosenza per la giornata regionale dei Musei in programma domani

Anche i Musei di Cosenza e, in particolare, i comunali Museo dei Brettii e degli Enotri e BoCs Museum aderiscono alla II Giornata regionale dei Musei di Calabria in programma domani, sabato 30 novembre.

Aderendo alla Giornata, indetta dalla Regione Calabria – Assessorato alla Cultura – i Musei di Cosenza hanno colto l'occasione per rafforzare lo spirito di rete, mettendo a punto un corposo programma di iniziative.

Il Museo dei Brettii e degli Enotri, diretto da Marilena Cerzoso, aprirà le sue porte, gratuitamente, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30, per dare ai partecipanti alla giornata regionale dei Musei la possibilità di visitare la Mostra "Calabria. Focus sull'arte contemporanea" a cura di Enzo Le Pera, Gianluca Covelli e Ghislain Mayaud. Alle 18,00, sempre al Museo dei Brettii e degli Enotri, nell'ambito della XX Stagione Concertistica Internazionale "Autunno Musicale", in programma il concerto "Il viaggio nel tempo con un flauto e una chitarra", con la flautista Giovanna Savino e il chitarrista Angelo Olivieri. I due musicisti, entrambi genovesi, eseguiranno un programma musicale di celebri melodie tratte dal repertorio classico e moderno e che spazierà dalla musica rinascimentale all'Opera, alla classica, con brani originali scritti per i due strumenti insieme ad arrangiamenti di musica dei nostri giorni. In particolare saranno eseguite musiche di Bellini, Debussy, Cohen, dei Beatles, Bob Dylan, Chopin, Ibert e Astor Piazzolla. A completare il quadro delle attività previste al Museo dei Brettii e degli Enotri, alle ore 18,00, l'installazione multimediale "Nel chiostro del tempo" realizzata, per il Chiostro di S. Agostino, dal Teatro Studio Krypton di Giancarlo Cauteruccio. Nel corso della giornata previste anche le visite guidate alla collezione permanente del Museo dei Brettii e degli Enotri al costo di € 3,00 a persona con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e contatti telefonare al n.098423303 o inviare una mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il BoCS Museum aderisce alla Giornata regionale dei Musei con le visite guidate alla collezione BoCS Art dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00.

Al Museo Consentia Itinera di Villa Rendano, diretto da Anna Cipparrone, la giornata regionale sarà caratterizzata dall'iniziativa "A scuola di legalità", proposta dal Museo in occasione del 50° anniversario dalla fondazione del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (TPC) e a conferma del ruolo che il Museo è chiamato a svolgere nei confronti della comunità in termini di sensibilizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del centro storico. In questo contesto sono previsti incontri con le scuole ed i cittadini sul tema della salvaguardia e protezione dei beni culturali tanto in condizioni di "normalità" e nel vivere quotidiano, quanto in situazioni di rischio causato dall'uomo e dalle calamità. La serie di incontri inizierà alle 9,30 con i bambini delle scuole elementari della provincia di Cosenza; alle 11,30 in programma l'incontro con gli studenti delle scuole superiori, sempre della provincia e, alle 17,30 un incontro aperto a tutta la cittadinanza. Gli incontri saranno introdotti dalla Direttrice del Museo Multimediale "Consentia Itinera" Anna Cipparrone. Vi prenderà parte il Capitano Bartolo Taglietti, comandante del Nucleo Carabinieri TPC di Cosenza.

Al Museo del Fumetto si potrà partecipare, dalle 15,00 alle 18,30, al "Dylan Dog Tour", itinerario nei luoghi del centro storico in cui è stato ambientato l'albo speciale di Dylan Dog a Cosenza. E' richiesta la prenotazione.

Al Castello Svevo in programma visite guidate alla struttura, dalle 10,00 alle 13,00, incluse nel biglietto di ingresso. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, lectio magistralis itinerante nelle Sale del Castello a cura di Raffaele Borretti autore del volume "Il Castello di Cosenza" edito da ASEmit.

Altre iniziative sono, inoltre, in programma alla Galleria Nazionale e al Museo Diocesano. La Galleria nazionale propone, dalle 9,30 alle 22,30, una giornata articolata in molteplici incontri incentrati sulla promozione della cultura senza barriere e sull'inclusione sociale e culturale anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche. Al Museo Diocesano si potranno effettuare, gratuitamente, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, le visite guidate. Alle ore 17,00 in programma il racconto, per bambini e non solo, "Storie e tradizioni natalizie", in preparazione della Mostra "Da San Nicola al Natale" che verrà inaugurata il 7 Dicembre . Alle ore 19,00 l'anteprima della presentazione del libro "E l'alba verrà. I Profeti" di Giovanna Baratta, alla presenza dell'autrice.

Alla giornata regionale dei Musei di Calabria è abbinato un contest fotografico (#fotoalmuseo@museidicalabria). L'Amaco ha messo a disposizione la navetta gratuita dei Musei con partenza da Piazza delle Province e arrivo in Piazza Mancini, con fermate, in andata e ritorno, in Piazza dei Bruzi, Piazza XV Marzo, Castello Svevo e Palazzo Arnone (sede della Galleria nazionale). Il servizio navetta inizierà alle ore 9,05. L'ultima corsa è prevista alle 21,55.