Cosenza, giovedì 5 dicembre il seminario “TrainingDay” al Chiostro di San Domenico

"Mobilità per l'apprendimento transnazionale dei giovani: opportunità, modalità, strumenti". E' il tema del seminario di informazione/formazione "TrainingDay" realizzato dall'Agenzia Eurodesk del Comune di Cosenza, in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i Giovani e in programma giovedì prossimo 5 dicembre, al Chiostro di San Domenico di Piazza Tommaso Campanella.

Il seminario è rivolto a giovani, animatori, formatori, operatori nel settore dell'educazione non formale che vogliono migliorare la qualità della loro progettazione e/o approcciarsi alla progettazione sviluppando idee qualitativamente valide.

Gli obiettivi di "TrainingDay" vanno in diverse direzioni: illustrare gli aspetti principali dei programmi dell'UE per la mobilità transnazionale dei giovani per l'apprendimento nell'ambito dell'educazione non formale; approfondire le opportunità di mobilità transnazionale dei giovani e le modalità di partecipazione; esaminare i criteri qualitativi e gli elementi utili alla progettazione.

Tra le altre finalità, anche quella di sostenere l'empowerment dei giovani, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva, l'acquisizione di competenze e conoscenze utili alla progettazione del proprio percorso di sviluppo professionale e/o formativo lungo tutto l'arco della vita.

La partecipazione al seminario è gratuita. Il numero massimo di partecipanti è di 80.

Per confermare la propria partecipazione è necessario compilare il modulo online al seguente link www.eurodesk.it/2019/TD-Cosenza-registrazione.

Il programma dei lavori prevede alle 9,30 il saluto di benvenuto ai partecipanti da parte degli Enti organizzatori. Sarà presente, come referente di Eurodesk per il Comune di Cosenza, l'Avv.Matilde Fittante, Dirigente del Settore Innovazione e Fondi Comunitari di Palazzo dei Bruzi. Nel corso della mattinata saranno approfonditi alcuni temi di particolare importanza come "La strategia dell'Unione Europea per la gioventù", "Il Corpo europeo di solidarietà e i progetti di solidarietà" cui faranno seguito le testimonianze di alcuni giovani partecipanti. Un'altra sessione dei lavori riguarderà le fonti di informazione, gli strumenti e le modalità di partecipazione. Nel pomeriggio saranno costituiti dei gruppi di lavoro sui temi e gli strumenti trattati e, dopo la condivisione del lavoro sviluppato dai gruppi, saranno tratte le conclusioni dell'iniziativa.