Diamante (Cs), le iniziative dello sportello antiviolenza ‘La Ginestra’ per il 25 novembre

Grande soddisfazione esprime la presidente dello sportello antiviolenza "La Ginestra", l'avv. Teresa Sposato, per l'esito delle manifestazioni organizzate in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Una serie di iniziative a tutto campo, che hanno coinvolto in primis gli studenti, i commercianti e i mezzi di comunicazione. Gli studenti dell'IISS di Diamante e dell'Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari di Tortora "Antonio Gabriele", hanno realizzato un flash mob sulle note della canzone di Tommaso Paradiso "Non avere paura", ripreso in un video realizzato da Alfredo Pagano poi postato sul canale youtube che in poco meno di 24 ore ha raggiunto più di un migliaio di visualizzazioni. I commercianti di Diamante, Santa Maria del Cedro e Marcellina hanno esposto contemporaneamente un fiocco rosso e la locandina della Ginestra mentre le radio dell'alto Tirreno cosentino hanno mandato simultaneamente in onda lo spot radiofonico dello sportello antiviolenza. Grande vicinanza anche da parte di artisti del mondo dello spettacolo, testimonial della Ginestra: l'attrice Annalisa Insardà ha girato un intenso video spot per la regia di Andrea Valentino e il noto cantautore Sergio Cammariere ha riproposto sulla sua pagina face book il suo videomessaggio a sostegno della Ginestra così come il giornalista e scrittore Pino Scaccia.

Anche il sindaco di Diamante, il sen. avv. Ernesto Magorno, ha espresso il suo plauso in una nota stampa: "E' importante – ha detto Magorno - l'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica organizzata da La Ginestra e che ha coinvolto tutto il comprensorio con diversi eventi mirati nelle scuole e nella comunità cittadina. E' fondamentale che l'attenzione sia sempre alta su un tema che richiede grande impegno straordinario e quotidiano come quello assicurato dalla Ginestra". Un grazie va a tutti quelli che hanno fattivamente collaborato: alla dirigente Patrizia D'Amico e agli alunni dell'IISS di Diamante, al dirigente Pietro Nuvoli e agli studenti dell'Istituto professionale di Tortora, ai commercianti di Diamante, Santa Maria del Cedro, Marcellina e Grisolia, alla Pizzeria partenopea Lido Azzurro di Santa Maria del Cedro, a tutte le radio, ad Alfredo Pagano e Telediamante e ai sindaci di Diamante, il senatore avv. Ernesto Magorno, e di Santa Maria del Cedro, avv. Ugo Vetere.