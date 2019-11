Corigliano Rossano (Cs), inaugurato il centro diurno per bambini ‘L'Aquilone’

"Chi fa felice un bambino, fa felice il mondo. Chi si occupa e dedica della serenità, di garantire diritti, della cura, della crescita culturale e della formazione dei minori partecipa ad un obiettivo ancora più importante: quello di rendere la comunità in cui si opera migliore. È tra le forme più efficaci e significative di cittadinanza attiva". È quanto ha dichiarato l'assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis, portando il saluto del sindaco Flavio Stasi alla cerimonia di inaugurazione del centro diurno per bambini L'Aquilone, tenutasi ieri (mercoledì 27) nei locali che ospitavano l'ex ospedale, nel centro storico di Rossano e che saranno ora frequentati dai bambini e dai ragazzi che numerosi ed entusiasti hanno partecipato all'evento.

Nel complimentarsi con il Presidente della Cooperativa sociale l'Aquilone, Riccardo Avena e con Nuccia Mingrone, per il nome scelto per il sodalizio che evoca l'immagine di un aquilone che pur librandosi nel cielo con leggerezza, resta ben ancorato alla terra, la Novellis ha ribadito l'apprezzamento per quanti operano nel sociale e contribuiscono, insieme al mondo della Scuola, all'Arcidiocesi, alla Caritas diocesana e alle istituzioni, a promuovere quella dimensione di gioia, di dignità e serenità che la sfera dell'infanzia merita. Il ruolo dei centri diurni è importante non sono perché crea aggregazione, ma perché può contribuire a prevenire fenomeni di emarginazione e devianza.

All'iniziativa, alla presenza dell'Arcivescovo della diocesi Rossano-Cariati Mons. Giuseppe Satriano e delle famiglie, insieme alla Novellis erano presenti anche la dirigente del settore servizi sociali Tina De Rosis e la Presidente del Consiglio Comunale Marinella Grillo che con l'Assessore ha ritirato la targa di ringraziamento per la disponibilità e l'attenzione per il Sindaco Stasi. Era presente anche l'ex responsabile dei servizi sociali dell'estinto comune di Rossano Paolo Fontanella.