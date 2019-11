Mormanno (Cs), Sindaco Regina eletto in organo rappresentanza Consorzio di Bonifica integrale dei bacini settentrionali del cosentino

Il Sindaco di Mormanno, Giuseppe Regina, è stato nominato componente del consiglio dei delegati in rappresentanza dei comuni che aderiscono al Consorzio di Bonifica integrale dei bacini settentrionali del cosentino. «Una responsabilità grande - ha dichiarato il primo cittadino di Mormanno - che arriva in un momento difficile per il consorzio. Eredito una situazione di scollamento tra i comuni ed il consorzio ma lavorerò in maniera tale che questo gap si possa colmare e si ritorni a dare sinergia e corpo al ruolo che i Comuni possono e devono svolgere all'interno dell'organismo di rappresentanza».

La volontà di Regina è quello di dare il via ad una interlocuzione con il Regione Calabria per «costruire un percorso proficuo - ha dichiarato dopo la sua nomina - che ridia al consorzio la possibilità di rientrare nel pieno delle funzioni». Tra le attività da inserire da subito nell'agendo programmatica la revisione dei piani di classifica approvati dalla Regione in accordo con i Comuni e tutti gli attori coinvolti, valorizzare ed efficientare gli impianti irrigui affinché siano ridotti i costi di gestione, promuovere attività necessarie a scongiurare il rischio di chiusura di questi impianti basilari per l'irrigazione a sostegno delle piccole realtà agricole del territorio che, altrimenti, rischiano l'estinzione.

Sulla forestazione, poi, vanno sottolineati i benefici che si ottengono dalla manutenzione costante del patrimonio forestale, intervenendo complessivamente, con un piano strategico, sulle criticità del dissesto idrogeologico.

A questo proposito Regina propone da subito un gruppo di lavoro composto da un componente per un ognuno dei 30 comuni coinvolti nel consorzio con incontri a cadenza bimestrale per realizzare una lista di priorità da mettere in campo.