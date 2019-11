Cosenza, l’assessore Spadafora Lanzino: “Il servizio di mensa scolastica non sarà interrotto”

"Il servizio di mensa scolastica non subirà interruzioni di alcun genere". Lo afferma l'assessore comunale di Cosenza alla Scuola, Matilde Spadafora Lanzino, in merito al servizio di mensa scolastica.

"Notizie incontrollate e prive di fondamento e tra l'altro non documentate – prosegue Spadafora Lanzino - non possono creare allarme nelle famiglie. Comprendo la preoccupazione di queste ultime impegnate nella organizzazione familiare e nella conciliazione quotidiana dei tempi di vita e di lavoro, ma mi sento di poterle ampiamente rassicurare. Anche se è vero che il contratto per la gestione delle mense scolastiche è prossimo alla scadenza (30 novembre), l'Amministrazione comunale si è mossa per tempo e legittimamente per trovare una soluzione. D'altra parte – sottolinea inoltre l'assessore alla Scuola - l'Amministrazione guidata dal Sindaco Mario Occhiuto si è sempre contraddistinta per l'ampiezza e la completezza dei servizi erogati nelle scuole della città. A questo si aggiunga che Cosenza figura ai primi posti delle graduatorie per i servizi scolastici. Nonostante il legislatore non consideri servizio essenziale quello relativo alle mense scolastiche, noi lo riteniamo di alta valenza sociale e, rigorosamente, ne garantiremo la continuità".