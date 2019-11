Sciopero generale per il “Friday For Future”, l’Amaco: a Cosenza servizio tpl garantito in alcune fasce orarie

L'AMACO, attraverso l'Amministratore Unico, Paolo Posteraro, ha informato l'utenza relativamente allo sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato U.S.B.-Lavoro Privato, nell'ambito dello sciopero globale per il clima indetto da "Friday For Future".

"Questa sigla sindacale – si legge nella comunicazione dell'Amaco all'utenza – non è presente nell'azienda, ma singoli lavoratori e/o lavoratrici, pur non essendo iscritti al sindacato in questione, potrebbero, comunque, aderire allo sciopero. In tal caso – avverte l'amministratore unico dell'Amaco – potrebbero verificarsi dei disagi per la conseguente soppressione di alcune corse del servizio urbano che, al momento, non possono prevedersi".

L'Amaco tiene comunque a precisare che, a livello locale, sarà garantito il servizio nelle seguenti fasce orarie: la mattina dalle ore 5,00 alle ore 8,00 e la sera dalle 18,00 alle 21,00.