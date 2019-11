Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sara' lunedi' prossimo a Cosenza per partecipare all'inaugurazione del Centro studi sui diritti umani fondamentali "Stefano Rodota'". Il centro, e' scritto in una nota, e' stato fortemente voluto dal presidente della Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza Claudio De Luca. La cerimonia inaugurale e' in programma alle 10 alla Galleria Nazionale di Cosenza, Mibact nella sala "Giorgio Leone" di Palazzo Arnone, alla presenza di autorita' ed esponenti dell'avvocatura calabrese. I lavori saranno introdotti da Roberto Mastroianni, giudice del Tribunale dell'Unione Europea e coordinatore scientifico del Centro studi "Rodota'". Seguiranno i saluti istituzionali del presidente dell'Ordine degli avvocati di Cosenza Vittorio Gallucci, di De Luca, del presidente della Corte d'appello di Catanzaro Domenico Introcaso, del presidente del Tribunale di Cosenza Maria Luisa Mingrone e del procuratore della Repubblica Mario Spagnuolo. Il professor Guido Alpa, emerito di Diritto civile alla Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' di Roma "La Sapienza", oltre che presidente emerito del Consiglio nazionale forense, terra' una lectio magistralis su "Stefano Rodota' e il diritto di avere diritti. Una vita alla ricerca delle liberta'". Le conclusioni saranno affidate al premier Conte.

Dettagli Creato Martedì, 26 Novembre 2019 20:01