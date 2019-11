Cambiamenti climatici. Sabato un seminario sul tema a Saracena (Cs)

"Cambiamento climatico. Catastrofe inevitabile o un'occasione per cambiare?" E' il titolo del convegno che si svolgerà sabato 30 novembre, alle ore 17,30, nella Sala consiliare del Comune di Saracena.

L'iniziativa, che avrà un taglio divulgativo senza disdegnare un approccio scientifico al tema che sta scuotendo le coscienze e mobilitando milioni di donne e uomini in tutto il mondo, è promossa dal gruppo consiliare "Saracena in Comune", composto dai consiglieri comunali Luigi Pandolfi e Leonide Spinelli.

I lavori, introdotti dal naturalista e rappresentante del WWF Young Mattia Di Benedetto, vedranno il susseguirsi degli interventi di Pino Boccia in rappresentanza dell'associazione Verdi Ambiente Società (VAS), di Gaia De Luca di Fridays For Future Cosenza e di Nicoletta Boldrini, presidente O.A. WWF Cosenza Pollino.

Prevista anche la presenza del direttore del CNR – Isafom Giorgio Matteucci, che terrà una relazione sull'importante tematica a partire dagli studi che l'istituto dell'ente di ricerca da anni porta avanti sul rapporto tra cambiamenti climatici e attività umane, a cominciare dall'uso o l'abuso delle foreste.

"L'iniziativa – dichiara Luigi Pandolfi – è in linea con gli obiettivi del laboratorio politico e culturale che abbiamo costituito dopo l'ultima campagna elettorale che ci ha visti impegnati con una nostra lista. Continuiamo a pensare che anche piccoli borghi periferici come Saracena debbano aprirsi al mondo, ai grandi temi ed alle grandi emergenze del presente. Nel nostro piccolo, con i nostri mezzi limitati, proviamo a fare qualcosa in questo senso".