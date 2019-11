Cassano (Cs) come Crotone e Francavilla: Siti di Interesse Nazionale

"Abbiamo letto l'ultimo comunicato stampa dell'Assessore Regionale all'Ambiente Antonella Rizzo la quale, dichiara espressamente di aver individuato diversi siti di stoccaggio di rifiuti in Calabria, esonerando tuttavia la Città di Crotone perché "credo che abbia già dato per tutta la Calabria" (cit. Ass. Rizzo). Esprimendo viva soddisfazione per le popolazioni della vicina Città di Crotone, la quale finalmente inizia ad essere attenzionata e tutelata dalle istituzioni, ci preme sottolineare all'Assessore Rizzo che anche la Città di Cassano e la vicina Francavilla non sono da meno, dal momento che già da diversi anni le tre città rientrano nell'ormai tristemente noto "Rapporto Sentieri" elaborato dal Ministero della Salute nel 2011 nel quale, le tre comunità calabresi vengono definite "Sito di Interesse Nazionale" a causa dell'aumento mortalità dovute a tumori e malattie respiratorie". Lo si legge in una nota dell'Associazione Terra Mia.

"Non è nostra intenzione suscitare alcun allarmismo ma siamo convinti dell'idea che verso il nostro territorio, in particolar modo verso il territorio della sibaritide, vi sia un accanimento politico della giunta regionale: totale assenza di sanità e di strutture ospedaliere, trasporti inefficaci ed inefficienti, zero sostegno all'agricoltura, pochissimi investimenti nella cultura e nel sociale ed in ultimo una scarsa attenzione alla tutela dell'ambiente.

Sollecitiamo la Giunta Regionale ad usare la stessa attenzione mostrata verso Cassano Ionio nel momento della scelta di un sito per lo stoccaggio rifiuti anche per risolvere tali emergenze, che sono le emergenze di un territorio intero e delle popolazioni che lo vivono".