San Giovanni in Fiore (Cs), rinviata a venerdì prossimo la manifestazione contro la violenza sulle donne

Questa mattina, per le avverse condizioni meteo, non si è potuta svolgere la manifestazione di partecipazione del Comune di San Giovanni in Fiore alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L'iniziativa è stata, quindi, rinviata a venerdì prossimo 29 novembre alle ore 9 presso la piazza antistante il Palazzo Municipale che sarà abbellita con piantine di fiori rossi e dove sarà installata la panchina rossa, simbolo riconosciuto in tutto il mondo per la lotta contro la violenza sulle donne. Della manifestazione saranno protagonisti gli studenti della scuola secondaria di primo grado che presenteranno una serie di letture, riflessioni e poesie.

Dettagli Creato Lunedì, 25 Novembre 2019 19:22