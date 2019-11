Maltempo a Cosenza: gli interventi del Settore di Protezione civile comunale e della Polizia Municipale. Il monitoraggio del territorio cittadino seguito personalmente dal Sindaco Occhiuto e dall'Assessore Vizza

Il Settore di Protezione Civile comunale ha effettuato, nella giornata di oggi, sin dalle prime ore del mattino, un accurato monitoraggio sull'intero territorio comunale, coadiuvato dal Corpo di Polizia Municipale. L'attività di monitoraggio è stata seguita personalmente dal Sindaco Mario Occhiuto e dall'Assessore alla protezione civile Carmine Vizza. Sono stati effettuati numerosi sopralluoghi e alcuni interventi per piccoli smottamenti o piccole cadute di detriti e piccoli massi.La situazione più critica ha riguardato la zona Macchia della Tavola/Contrada Iassa, nei pressi del Torrente Iassa, dove persiste la situazione già attenzionata negli anni precedenti riguardo ad un piccolo agglomerato di case esposto a rischio frana ed esondazione. In questo caso, a scopo cautelativo, è stata emanata un'ordinanza di sgombero delle abitazioni e di chiusura della stradina di accesso alle stesse, con allontanamento di tutti i nuclei familiari che vi risiedono. Nello specifico - anche con il supporto del Settore 6 Welfare - è stato evacuato un nucleo familiare composto da 7 persone tra cui un disabile e un minore - i quali hanno trovato un'autonoma sistemazione alternativa - e un altro nucleo familiare composto da una sola persona che sarà ospitata presso una struttura d'accoglienza. Altri interventi di circoscrizione e delimitazione della sede stradale hanno interessato via Corsonello e via Romualdo Montagna, al solo scopo cautelativo, poiché già interessati da precedenti movimenti franosi. Ulteriori analoghi interventi hanno riguardato Contrada Badessa e via Portapiana, dove sono stati segnalati piccoli fenomeni franosi. La situazione sarà monitorata fino alla giornata di domani, durante la quale il COC (Centro Operativo Comunale) già aperto ieri subito dopo l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale, resterà aperto, sempre in fase operativa di pre-allerta, in conseguenza dell'allerta arancione comunicata dalla stessa Protezione civile regionale e fatti salvi ulteriori aggiornamenti.

Dettagli Creato Domenica, 24 Novembre 2019 21:20