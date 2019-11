Porto Corigliano, Abate (M5S): “Autorità Gioia Tauro informi su avvio lavori”

"Ho inviato una missiva ufficiale al commissario straordinario dell'Autorita' portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, per chiedere ufficialmente notizie sullo stato dei lavori per portare l'energia elettrica nel Porto di Corigliano Rossano e sull'avvio degli stessi". Lo afferma, in una nota, la senatrice Rosa Silvana Abate del M5s. "Lo scorso febbraio - prosegue Abate - proprio nella struttura di Schiavonea, nel corso della visita dell'allora Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli (e al quale era presente anche una delegazione dell'Autorita' portuale di Gioia Tauro), in uno dei tavoli si parlo' del porto ausonico. Gia' allora rimarcai come l'impianto fosse completamente privo di tutti i servizi: acqua potabile, energia elettrica, allaccio alle fogne e nessuna forma di raccolta rifiuti. Non esistono nemmeno gli appositi contenitori per la raccolta differenziata (plastica) e dei rifiuti speciali (olio esausto). Non ci sono nemmeno cantieri operativi che permettono ai pescatori di tirare a secco le barche". "Nel corso del dibattito - prosegue la parlamentare del M5s - emerse che l'Autorita' portuale di Gioia Tauro (a cui il porto di Corigliano aderisce) aveva a disposizione per il progetto di installazione della linea elettrica e per altri ammodernamenti circa 400mila euro. Si disse che i bandi sarebbero partiti entro poco tempo ma siamo arrivati a fine novembre e non ho piu' avuto sue notizie nonostante ci siamo sentiti diverse volte. Nei prossimi gironi sentiro' anche l'ingegnere Gianluca Ievolella, Provveditore Interregionale per la Sicilia e la Calabria, presente al tavolo di febbraio e al quale l'ex Ministro disse di fare tutto il possibile per risolvere i problemi dello scalo navale della terza citta' della Calabria. Chiedero' anche a lui aggiornamenti".

