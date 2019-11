Cosenza, inaugurati i mercatini di Natale della Villa Nuova

Inaugurati questa sera anche i mercatini di Natale della Villa Nuova. L'altra tessera del mosaico natalizio costruito dall'Assessorato alla crescita economica urbana e alle attività economiche e produttive guidato da Loredana Pastore che ha pensato per l'edizione di quest'anno ai mercatini diffusi. Dopo l'inaugurazione sabato scorso dei mercatini di Piazza Bilotti, stasera è toccato a quelli della Villa Nuova. L'idea è dell'Associazione "Mercatino di Natale" che l'Amministrazione comunale e l'Assessore Pastore hanno inteso sposare per far rivivere una tradizione consolidata che lega i mercatini al luogo dove per lungo tempo sono stati allocati. La cerimonia di inaugurazione è stata ancora una volta scandita dai canti, prettamente natalizi, del coro di voci bianche dei bambini dell'Istituto comprensivo "Don Milani-De Matera" (diretto dalla maestra Olga Rovito) che, come è consuetudine, ha accompagnato, come nelle edizioni precedenti, il battesimo ufficiale dei mercatini della Villa nuova, così come era avvenuto sabato scorso a Piazza Bilotti. Nel prendere la parola, l'Assessore Loredana Pastore si è detta "particolarmente felice perché i miei ricordi- ha aggiunto - ritornano al primo anno del mio mandato di Assessore quando ho voluto fortemente i Mercatini di Natale nella nostra bellissima Villa Nuova".

L'Assessore ha poi rivolto a tutti l'invito a venire a Cosenza nel periodo di Natale, "perché , a prescindere dai mercatini che hanno il loro fascino e la loro attrattività, c'è tanto da fare: visitare i Musei (dal primo dicembre inizieremo al Museo Multimediale con la programmazione di "Pinocchio"), assistere agli eventi in programmazione al Planetario e tanto altro ancora. La città, poi, anche per lo shopping si potrà, quest'anno, vivere senza stress, perché l'Amministrazione comunale ha organizzato un programma straordinario di trasporti con la navetta Amaco "I love shopping" che arriva comodamente a domicilio e dopo, gli acquisti in centro o altrove, riaccompagna i cittadini a casa. Ad integrazione anche i tre i parcheggi cosiddetti scambiatori a Vaglio Lise, via Valentini e in prossimità del Ponte di Calatrava, dove si potrà lasciare l'auto e raggiungere il centro in bus". Nei mercatini della Villa Nuova sono presenti 14 operatori, tra commercianti e artigiani (per quest'ultimo aspetto ha dato la sua collaborazione al Comune e all'Associazione che li ha promossi la CNA provinciale). Sia gli addobbi natalizi che la presepistica sono molto particolari, ricercati e ricchi di novità, con manufatti che arrivano anche dall'estero. Per la gioia dei più piccoli è stata allestita all'interno anche una giostrina e, soprattutto l'attesissima Casa di Babbo Natale. Già da stasera i numerosi bambini intervenuti hanno cominciato a ricevere in consegna da alcuni elfi le letterina che dovranno nei prossimi giorni scrivere ed imbucare all'interno della casetta affinché giungano a destinazione per ricevere i regali richiesti nella attesissima Notte di Natale. I mercatini della Villa Nuova resteranno aperti fino al 23 dicembre.