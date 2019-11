Progetto 'Calabria in tour', Oliverio: “Vetrina internazionale per le imprese”

Incalzano le battute finali del progetto di internazionalizzazione "Calabria in tour", promosso e cofinanziato dalla Regione Calabria - Dipartimento Presidenza, Settore Internazionalizzazione, in attuazione degli indirizzi strategici per la promozione internazionale del Sistema Calabria 2017-2020, realizzato da Unioncamere Calabria attraverso il supporto operativo delle Camere di Commercio Italiane all'Estero (CCIE) dei Paesi Olanda, Repubblica Ceca e Romania e diIsnartScpa – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche.

Giunto al suo compimento operativo il progetto "Calabria in tour" presenta le prossime azioni in agenda che sono già in corso di svolgimento nei Paesi esteri target dell'iniziativa a partire dal 25 novembre fino alla fine del mese.

Ventinove le aziende calabresi beneficiarie dei servizi realizzati afferenti ai settori agroalimentare e turistico interessate ad intercettare le opportunità di scambio commerciale verso i mercati europei di Olanda, Repubblica Ceca e Romania.

Tra le prossime azioni previste, attraverso l'assistenza in loco della Rete delle Camere di Commercio Italiane all'estero (CCIE), con il coinvolgimento della Rete dei "Ristoranti Italiani nel Mondo" certificati "Ospitalità Italiana" presenti nei tre Paesi target UE, vi è l'organizzazione di serate gourmet con menù a base esclusivamente delle eccellenze enogastronamiche regionali ad arte preparati da rinomati chef, anche calabresi, nello specifico, in Olanda, l'evento di degustazione è inserito nell'ambito delle iniziative promosse dalla "Settimana della Cucina Italiana nel Mondo".

Gli eventi Paese di degustazione vedranno la partecipazione autorevole di referenti delle Ambasciate, operatori specializzati, buyers e giornalisti dei settori di riferimento altamente qualificati.

Ma non solo, in programma anche l'allestimento di corner espositivi presso selezionati store accuratamente individuati, previa indagine di mercato, in base alle caratteristiche e alla segmentazione della clientela, alle preferenze d'acquisto, all'affluenza registrata.

"Ancora una volta le imprese della Calabria in vetrina all'Estero per misurare il proprio potenziale di internazionalizzazione e accrescere la propria competitività"; queste le parole del Presidente della Giunta Mario Oliverio che da anni punta alla promozione del turismo enogastronomico.

"Al servizio delle imprese regionali e in rete con la Regione Calabria ed il sistema delle Camere di commercio calabresi ed Italiane all'estero – commenta Klaus ALGIERI, Presidente di Unioncamere Calabria –per fare squadra e valorizzare lo straordinario patrimonio enogastronomico e turistico regionale. La preparazione ai mercati esteri delle imprese calabresi rappresenta immancabilmente un elemento cruciale della mission istituzionale di Unioncamere Calabria che trova ottimale compimento se condiviso in una strategia di rete capace di mettere a sistema il knowhow e le risorse finanziarie e umane utili per la realizzazione di azioni di successo quali nella fattispecie quelle previste dal progetto "Calabria in tour".