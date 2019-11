Nuove nomine per il ‘Movimento per la Vita’ di Corigliano-Rossano

Carlo Salvo è il nuovo portavoce del Movimento per la Vita di Corigliano - Rossano, incarico conferito in occasione del primo Consiglio Direttivo del Movimento, nel quale è stato altresì eletto Don Antonio Martello, direttore dell'Ufficio Regionale della Pastorale della Salute, quale responsabile della formazione e degli eventi.

Il Presidente del Movimento per la Vita di Corigliano - Rossano, Natale Bruno, nel manifestare piena soddisfazione per le autorevoli scelte, augura buon lavoro ai nuovi eletti.

Grande soddisfazione esprime altresì la vicepresidente del Movimento Annamaria Scarnati la quale afferma che "la nomina di Carlo Salvo rappresenta una garanzia a tutela del patrimonio umano e sociale del Movimento per la Vita, in particolar modo per le relazioni con gli Enti e le associazioni locali, regionali e nazionali, nonché con le varie istituzioni civile e religiose. Le capacità umane e professionali dell'avv. Carlo Salvo - continua la vicepresidente - serviranno a tutelare il Movimento e tutti i suoi membri".

La nomina di Don Antonio Martello, uomo di esperienza e di saggezza, oltre a rappresentare una garanzia per il Movimento è un autentico dono per noi tutti. Grandi meriti vano altresì riconosciuti al Presidente Natale Bruno che ad oltre tre anni della sua nomina ha saputo guidare il Movimento per la Vita di Corigliano - Rossano in maniera autorevole e professionale, con passione, dedizione e spirito di sacrificio, facendo raggiungere al Movimento stesso risultati di tutto rispetto nella difesa del concepito e della persona umana".