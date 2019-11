Altomonte ospita il premio nazionale Barbieri: gli ospiti

Raffaello De Ruggieri, Sindaco di Matera Capitale Europea Cultura 2019. Alessandro Rosati, imprenditore e coltivatore di capperi a Salina (Me). Angelo Coccaro detto Alì, protagonista dell'Osteria La Piazzetta a Valle dell'Angelo (Sa). Flavio Stasi, Sindaco di Corigliano-Rossano. Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania. Mimmo Cavallaro, Cantautore e Musicista. Ottavio Cavalcanti, Ordinario di Storia delle Tradizioni popolari Unical. Joshua Gaspero, già President & CEO of Harlequin Publishing, Chairman of Readers Digest Young Families. Costantino Belluscio, già Segretario Particolare del Capo dello Stato (Saragat), Sottosegretario, Deputato e Sindaco di Altomonte dal 1975 al 2004.

Saranno, questi, i protagonisti del Premio Nazionale Barbieri 2019 – Identità ed emozioni per lo sviluppo in programma sabato 23, alle ore 17, a Palazzo Giacobini, nella Città d'Arte di Altomonte.

Presentato da Francesca Viceconte e coordinato da Lenin Montesanto, l'evento rappresenterà il momento più importante delle celebrazioni per i primi 50 anni dell'esperienza familiare ed imprenditoriale fondata nel 1969, con l'omonimo Hotel, da Italo e Berta Barbieri ai quali il Premio è intitolato.

Ritorno alla terra ed all'entroterra, soprattutto da parte delle nuove generazioni. Valorizzazione e promozione del patrimonio locale, a partire dall'enogastronomia autentica, dalla biodiversità e dalle eccellenze del terroir. Riqualificazione e rilancio della qualità e della fruibilità dei centri storici e dei borghi a rischio spopolamento ed abbandono. Educazione alimentare, comunicazione dei turismi ed investimento culturale. Responsabilità sociale per il territorio. Attenzione allo sviluppo eco-sostenibile. Economia circolare. Destagionalizzazione della proposta e della progettazione turistica e ricettiva attraverso i marcatori identitari distintivi. Spirito di impresa. Capacità di accoglienza. Ricerca e riscoperta delle tradizioni. Marketing territoriale.

Sono, queste, la principali chiavi di lettura sottese alle diverse motivazioni che alla presenza della Famiglia Barbieri (Enzo e Patrizia, con i figli Michele, Alessandra e Laura) saranno presentate nel corso della cerimonia ufficiale di consegna degli otto premi e del Premio Speciale alla Memoria del compianto Costantino Belluscio, che sarà ritirato dalla Consorte, Signora Menina Rende Belluscio.

Raffiguranti l'ormai celeberrimo zafarano crusco, divenuto a tutti gli effetti marcatore identitario distintivo della cinquantennale esperienza famigliare ed imprenditoriale della Famiglia Barbieri, i premi in bronzo sono stati realizzati artigianalmente dal Maestro Orafo di Altomonte Vincenzo Linardi.

Una storia di famiglia per il territorio. Identità ed emozioni, un sogno lungo 50 anni. Sarà, questo, il leit motiv della speciale intervista di Lenin Montesanto all'Agrichef Enzo Barbieri che aprirà l'importante evento-anniversario al quale sono attese numerose personalità del mondo delle istituzioni e dell'impresa, calabresi e di tutt'Italia.