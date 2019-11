Cosenza: i Mercatini di Natale ritornano alla Villa Nuova

L'iniziativa promossa dall'Associazione "Mercatino di Natale" che ha riportato lo storico mercatino all'interno della Villa Nuova a Cosenza, è stata accolta con particolare apprezzamento dalla Commissione Consiliare sulle Attività Produttive. Infatti, grazie al lavoro della Commissione presieduta da Annalisa Apicella, è stato possibile approvare il progetto presentato dall'Associazione che ha come obiettivo non solo l'installazione di negozi ambulanti di addobbi natalizi, ma un insieme di esposizioni enogastronomiche tipiche del periodo di Natale e la realizzazione del Villaggio di Babbo Natale con giostrine, casa di San Nicolas e tanto altro che ricreeranno per i più piccoli un bellissimo parco giochi e di divertimento.

La Consigliera Comunale Annalisa Apicella ringrazia tutti i componenti della Commissione Attività Produttive, che grazie al lavoro condiviso e sinergico, hanno permesso la realizzazione di questa ottima iniziativa che va incontro alle istanze dei commercianti ambulanti, dei negozianti della zona e permette la rivitalizzazione di un bellissimo luogo, crea attrazioni per i cittadini di Cosenza e per i tanti visitatori, e genera introiti per le casse comunali.

Soddisfazione è stata espressa soprattutto per l'idea che la città possa essere considerata in maniera armonica comeun luogo, ciascuno per la propria identità e la propria storia, dedito alla memoria del passato ed alle tradizioni che rappresentano la storia di tutti. L'auspicio della presidente è che, seguendo questa onda di pensiero, l'anno prossimo in città possano esservi più luoghi in cui in occasione delle festività si svolgano mercatini di natale con esposizione di

artigianato locale secondo un filo conduttore che leghi ciascun luogo alla sua vocazione originaria.

L'inaugurazione dei Mercatini di Natale alla Villa Nuova è fissata per venerdì 22 novembre 2019.