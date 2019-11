Una riunione congiunta dell' assessore alla crescita economica urbana Loredana Pastore e alla mobilità Michelangelo Spataro, insieme al Presidente della Commissione Trasporti Gisberto Spadafora e al Presidente dell'Amaco Paolo Posteraro, è servita a pianificare una strategia per i trasporti urbani nel periodo delle festività natalizie, perché sia davvero piacevole per tutti gli utenti, commercianti e acquirenti, il momento dello shopping natalizio.

A cominciare dalla consolidata "I love shopping" - la navetta a tema di 'Al Volo', che già da un anno, a richiesta, ci conduce comodamente a fare shopping e altrettanto comodamente ci riporta a casa - fino ai cosiddetti parcheggi scambiatori, dove si lascia la propria autovettura e in bus si va in centro. In questo caso alle aree già esistenti di Vaglio Lise e via Valentini, si aggiunge, per chi raggiunge Cosenza dalla SS107, l'ampia zona parcheggio in prossimità del ponte di Calatrava da dove, in pullman si raggiungerà il centro città. Tra qualche giorno i dettagli di orari e percorsi, mentre si sa già che lo speciale 'piano natalizio' partirà a fine mese, già dal Black Friday del 29 novembre, e ci accompagnerà fino al 7 gennaio.

Nell'occasione si ricorda che sono attivi anche i parcheggi del Tribunale (per il quale la tariffa giornaliera è di 1 euro e all'esterno ferma il bus che conduce in centro) e, già in pieno centro, il parcheggio di Piazza Bilotti e quello dei 2Fiumi.