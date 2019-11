Regionali, Graziano Di Natale apre segreteria politica a Paola

Aprirà a Paola, venerdì 22 novembre alle ore 20:00 in Viale Mannarino n.14, la segreteria politica di Graziano Di Natale.

Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00, lo staff riceverà e risponderà alle esigenze di coloro i quali si rivolgeranno alla struttura.

Prossimamente aprirà un ulteriore punto di ascolto a Cosenza, uno nel pollino e un altro sull'alto ionio cosentino. I punti di ascolto e le segreterie sono un modo per organizzare al meglio la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali di gennaio 2020, stando vicino alla gente e ascoltando istanze e proposte che verranno di volta in volta presentate.

Chi vorrà potrà partecipare alla stesura di un manifesto nel quale saranno inserite tutte le proposte che verranno ritenute utili all'arricchimento dell'agenda politica.

Per qualsiasi informazione è possibile visitare il sito internet www.grazianodinatale.it all' interno del quale sono inseriti i recapiti telefonici, l'e-mail e tutti i riferimenti utili, nonché gli aggiornamenti sull'attività politica di Graziano Di Natale.