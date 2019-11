Sottoscritta convenzione tra Comune di Cosenza e Unical per attività di innovazione e ricerca

E' ufficiale la sinergia tra Servizio Formazione Lavoro del Comune di Cosenza e il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della Calabria, attraverso la sottoscrizione di una convenzione della durata triennale per attività di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico sul territorio cittadino.

Nell'ambito delle azioni promosse dall'Amministrazione Comunale, il Consigliere Comunale dr. Andrea Falbo, delegato dal Sindaco Mario Occhiuto alle Strategie Attive per il Lavoro, ha attivato una rete finalizzata ad una serie di iniziative volte alla promozione dell'occupazione, anche, attraverso la diffusione delle innovazioni richieste dal mercato del lavoro; in tal senso, avviare una collaborazione fra i due Enti che miri a costruire un partenariato efficace ed efficiente per il conseguimento degli obbiettivi prefissati.

Da tale collaborazione sono scaturiti una serie di incontri, primo fra tutti, l'evento AIIA ("International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence") che dal 19 novembre e fino a giorno 22, a cura del DeMaCS, sta andando in scena presso l'UNICAL di Rende.

L'evento è patrocinato dal Comune di Cosenza che curerà l'allestimento, presso l'Aula Magna, di uno stand a cura del Servizio Formazione Lavoro, diretto dall'avv. Agostino Rosselli, in cui saranno presentate tutte le iniziative ideate e progettate dalla dr.ssa Adriana Chiappetta per facilitare la ricerca occupazionale nel comprensorio comunale. Nella giornata del 21 novembre si terrà un Tour che guiderà gli illustri ospiti, circa 150 scienziati provenienti da tutto il mondo, lungo un percorso tra i più suggestivi del Centro Storico e della città moderna, che si concluderà con la cena sociale presso le sale del Castello Normanno-Svevo.