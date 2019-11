Corigliano-Rossano (Cs), successo per il corso d'assaggio dell'olio extravergine d'oliva

Riconoscere l'olio extravergine d'oliva di qualità e le sue proprietà organolettiche. Sono stati numerosi i partecipanti provenienti da tutto il territorio di Corigliano-Rossano, Cassano allo Jonio e San Demetrio Corone, che hanno partecipato oggi (martedì 19) nella Sala Grigia di Palazzo San Bernardino il Corso di Avvio all'Assaggio.

Il momento formativo è stato promosso dalla cooperativa Asprol Cosenza in partnership con la Rete Siamo Tutti Co-Produttori di Otto Torri sullo Jonio, la Comunità Slow Food per la valorizzazione della identità enogastronomica arbërëshe, l'Amministrazione Comunale ed il Coordinamento regionale delle Città dell'Olio, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea).

Ad illustrare i metodi di assaggio sono stati i responsabili Asprol Amalia Ruffolo ed Alessandro Guagliardi.