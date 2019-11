Raccolta differenziata, Frascineto tra i Comuni più virtuosi della provincia di Cosenza

Il Comune di Frascineto raggiunge percentuali ragguardevoli nell'ambito del servizio di raccolta differenziata con una percentuale dell'83,92% per l'anno 2018. Il risultato colloca l'ente tra i Comuni virtuosi della provincia di Cosenza.

L'obiettivo – si legge in un comunicato stampa della stessa amministrazione comunale - è stato raggiunto grazie agli sforzi profusi dalla cittadinanza, in primis, e dall'amministrazione comunale, nelle figure degli assessori Gaetani e Perrone, a dimostrazione di quanto impegno si è profuso alla tutela dell'ambiente e del proprio territorio.

Fondamentale il lavoro degli operatori e dei responsabili addetti alla raccolta, e dell'ufficio di Polizia Municipale del Comune di Frascineto, coadiuvati dal supporto logistico ed operativo di Ecology Green nella persona di Antonio Fusaro, imprenditore sempre attento alle novità del settore (di ritorno da Ecomondo 2019 con una serie di progetti ad hoc per Frascineto), e dal suo team, fra tutti il dott. Dario Abruzzese ed il responsabile del servizio Giuseppe Gargiullo.

Il primo cittadino Angelo Catapano si è detto soddisfatto per l'obiettivo raggiunto. "Negli ultimi anni – ha evidenziato -, il trend della percentuale di raccolta del Comune di Frascineto è stato sempre in ascesa, tutto ciò ci fa ben sperare di puntare al massimo della percentuale e portare la nostra comunità alla ribalta sul territorio nazionale. L'amministrazione comunale di Frascineto mira a divenire modello e punto di riferimento territoriale per quanto riguarda la gestione della raccolta differenziata dei Rsu. L'impegno sul fronte ambientale è costante, il lavoro continua e l'attenzione è massima ed il risultato – ha concluso il sindaco Catapano -, è motivo di sprono per tutti i cittadini perché la cura dell'ambiente e la raccolta differenziata entrino sempre più nelle abitudini comportamentali di ognuno di noi. Frascineto cresce anche sotto questo fronte".